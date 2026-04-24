La Convergence à Vélo du Calvados Maison du Vélo Association Dérailleurs Calvados Caen

Caen

La Convergence à Vélo du Calvados

Maison du Vélo Association Dérailleurs Calvados 13 Place de la Gare Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vivez une journée conviviale à vélo au sud de Caen, samedi 30 mai, avec balade géante, pique-nique, animations et visites commentées l’après-midi !

Vivez une journée conviviale à vélo au sud de Caen, samedi 30 mai, avec balade géante, pique-nique, animations et visites commentées l’après-midi !

Départs à vélo multiples le matin (consulter le tableau des lieux de RDV) vers le point d’arrivée à 12h au musée de Vieux-la-Romaine, dont une étape/départ à Caen-Prairie à 10h30 pour la branche caennaise qui partira en direction de la voie verte de l’Orne (la VéloFrancette, niveau facile).

Tous les détails https://www.derailleurs-calvados.fr/la-convergence-velo-2026-du-calvados/

Gratuit, inscription recommandée https://derailleurs.frama.space/apps/forms/s/TEo8sMRBqpqaJdfcbLEWoHBK .

Maison du Vélo Association Dérailleurs Calvados 13 Place de la Gare Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 00 00 00 00 contact@derailleurs-calvados.fr

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English : La Convergence à Vélo du Calvados

Enjoy a fun-filled day cycling south of Caen on Saturday 30 May, with a giant ride, picnic, entertainment and guided tours in the afternoon!

L’événement La Convergence à Vélo du Calvados Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer