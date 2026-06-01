La couleur des fleurs, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon
La couleur des fleurs, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon vendredi 5 juin 2026.
La couleur des fleurs Vendredi 5 juin, 09h00 École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon
inscription gratuite et conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Les fleurs nous émerveillent par la diversité de leurs parfums, de leurs formes mais aussi de leurs couleurs. Dans cet atelier, nous vous proposons de regarder d’un peu plus près les pétales ! Et si la couleur des fleurs était un peu magique ? À l’aide d’expériences simples sur des pétales de fleurs, nous découvrirons quelques propriétés surprenantes des couleurs des fleurs. De quoi voir la vie en rose !
École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg
Les fleurs nous émerveillent par la diversité de leurs parfums, de leurs formes mais aussi de leurs couleurs. Dans cet atelier, nous vous proposons de regarder d’un peu plus près les pétales ! Et si…
©Ministère de la Culture
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