La couleur vient après, Anne-Lise Broyer, Galerie Dityvon, Angers

Informations pratiques

La couleur vient après, Anne-Lise Broyer 1 octobre – 31 décembre Galerie Dityvon Maine-et-Loire

Accès libre à la Galerie Dityvon, jauge pour la table-ronde de 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T17:30:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-12-31T08:30:00+01:00 – 2026-12-31T22:30:00+01:00

La photographe a reçu le prix Niépce-Gens d’Images en 2024, elle est aussi lauréate de la commande nationale du CNAP « Réinventer la photographie » du dans le cadre du Bicentenaire.

Depuis plus d’une trentaine d’années, Anne-Lise Broyer joue avec le médium photographique pour mieux troubler notre perception du monde. Souvent réhaussées à la mine graphite, ses photographies argentiques questionnent notre rapport au vivant, au sensible et à l’intelligible.

La littérature est très présente dans ses recherches. Ses séries, telles Le chant de la Phalène ou Le temps est caché dans les plus d’une fleur, portent un regard délicat sur la beauté du monde. Les mots, les images, le dessin sont intimement liés dans son écriture photographique et poétique.

« La photographie a mis du temps à trouver sa langue, son vocabulaire propre, avant lui, dessin photogénique, rétine, épreuve. Pour rejouer ce langage encore balbutiant, l’oeil voyage entre deux mondes sensibles, celui du regard (la photographie) et celui de la main (le dessin) ».

A l’instar de l’ouvrage éponyme édité par le Jeu de Paume/ Editions Loco, cette exposition se lit comme un livre ouvert sur la richesse de son œuvre. Poèmes signés Emmanuel Laugier.

Galerie Dityvon 4 Allée François Mitterrand49035 Angers cedex Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 96 22 96 http://www.univ-angers.fr/culture La Galerie Dityvon est une singularité dans le paysage culturel et artistique français, un lieu dédié à la photographie et précurseur de la convention cadre « Université – lieu de culture » signée en 2013 et unissant le Ministère de la Culture et le Ministère de l’enseignement supérieur. Ouverte en 2011 la Galerie Dityvon est située au coeur de la bibliothèque universitaire d’Angers, en centre ville, sur le campus Saint-Serge. Elle a été inaugurée par Marin Karmitz, grand collectionneur de photographies, lors d’une exposition rendant hommage à Claude Dityvon de veine profondément humaniste. La programmation est rythmée par 3 expositions par an. Elle s’intègre à la programmation annuelle du service UA-Culture et suit son fil rouge, sa thématique. La galerie est ouverte sur les salles de lecture de la BU et dispose de près de 35 mètres linéaires d’accrochage.

Depuis 2014, un partenariat avec Gens d’Images (et la BNF) permet d’accueillir, chaque mois de janvier, un photographe lauréat du prix Niépce. Deux autres temps d’exposition, à la rentrée universitaire et au printemps, sont l’opportunité de nouer des partenariats avec des structures à l’échelle locale ou nationale (galeries, agences…) et de diversifier les invitations, individuelles ou collectives. Un dispositif d’accueil en résidence enrichit parfois la politique de diffusion et les liens tissés avec la communauté universitaire et les structures du territoire angevin : laboratoires de recherches, Artothèque d’Angers, Musée des Beaux-arts, Ecole Supérieure des beaux-arts TALM-Angers, CHU d’Angers, FRAC des Pays de la Loire.

La présence de la Galerie Dityvon au sein de la bibliothèque universitaire est une gageure. Elle incite au déplacement, au questionnement et au pas de côté. Autant d’invitations au développement d’un regard critique pour participer au regard « éclairé » de la communauté universitaire et du grand public.

La photographe a reçu le prix Niépce-Gens d’Images en 2024 , elle est aussi lauréate de la commande nationale du CNAP « Réinventer la photographie » du dans le cadre du Bicentenaire.

©Anne-Lise BROYER, Les Attaches-2024