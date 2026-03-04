La Couleuvre noire, Le cinéma de la Cité, Angoulême

La Couleuvre noire Mardi 17 mars, 20h45 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:45:00+01:00 – 2026-03-17T22:10:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:45:00+01:00 – 2026-03-17T22:10:00+01:00

Avant-première du film La Couleuvre Noire en présence du réalisateur Aurélien Vernhes-Lermusiaux

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=RP2FE »}]

Avant-première – Après des années d’absence, Ciro revient chez lui, au chevet de sa mère. Dans ce désert colombien de la Tatacoa, il retrouve ceux qu’il avait fuis et affronte les derniers gardie… Le cinéma de la Cité La Couleuvre noire