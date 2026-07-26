La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize
dimanche 27 septembre 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
La Coul’Rando’Geoise
Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 10:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize, 4e édition. 3 parcours au choix 9, 13 et 18 kms. Départ stade du parc entre 8h et 10h, café d’accueil, ravitaillement sur le parcours et boisson à l’arrivée inclus. Ouvert aux marcheurs et aux coureurs.
Restauration sur place en option, ouverte à tous (même aux non-inscrits). Gilet fluo vivement conseillé.
7€ par personne (adulte et enfant) dont 1€ reversé à l’association Toi, moi, sous un Toit. Inscriptions en ligne sur HelloAsso ou sur place le matin même. .
Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : La Coul’Rando’Geoise
L’événement La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Val de Gâtine
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