Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

La Coul’Rando’Geoise

Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 10:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize, 4e édition. 3 parcours au choix 9, 13 et 18 kms. Départ stade du parc entre 8h et 10h, café d’accueil, ravitaillement sur le parcours et boisson à l’arrivée inclus. Ouvert aux marcheurs et aux coureurs.

Restauration sur place en option, ouverte à tous (même aux non-inscrits). Gilet fluo vivement conseillé.

7€ par personne (adulte et enfant) dont 1€ reversé à l’association Toi, moi, sous un Toit. Inscriptions en ligne sur HelloAsso ou sur place le matin même. .

Stade du parc Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : La Coul’Rando’Geoise

L’événement La Coul’Rando’Geoise Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Val de Gâtine