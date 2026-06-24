Informations pratiques

Tulle

La Cour des Arts Couture et écritures de portraits

2 rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La cour des arts vous invite à venir partager un stage couture et écriture de portraits réels ou imaginés , pour ado et adulte, entrée gratuite et sur inscription partir de 10h jusqu’a 12h et de 14h à 16h. Cet atelier s’organise en deux parties les participant·e·s d’un premier groupe écrivent le portrait d’un personnage réel ou imaginé, puis le transposent sur une toile en cousant et brodant des tissus. L’autre groupe coud d’abord, puis écrit un texte sur le personnage qu’il a mis en tissu. Enfin, tout le monde se retrouve pour partager ses créations.

Gratuit / sur inscription .

2 rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

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English : La Cour des Arts Couture et écritures de portraits

L’événement La Cour des Arts Couture et écritures de portraits Tulle a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes