La Cour des Arts Espace de paroles Philo au Café O Soleil Tulle samedi 11 juillet 2026.

Tulle

La Cour des Arts Espace de paroles Philo au Café O Soleil

1 Avenue Henri de Bournazel Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:50:00

Date(s) :

2026-07-11

Nos vies précaires un portrait en marge de la cité en devenir…

Nous avons toutes et tous la tentation de lâcher le monde pour rejoindre notre monde. Quand le mental s’affole, quand il n’est plus d’abris sûrs pour le corps et l’esprit, qu’on soit à la rue ou encore au chaud chez soi, la précarité n’est-elle pas le trait commun de l’existence humaine ? Vous êtes convié·e·s à venir partager vos points de vue de personnes et de citoyen·ne·s.

Café ÔSoleil 1 avenue Henri de Bournazel, Tulle

Entrée libre .

1 Avenue Henri de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cour des Arts Espace de paroles Philo au Café O Soleil

L’événement La Cour des Arts Espace de paroles Philo au Café O Soleil Tulle a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Contrées Vertes