La Cour des Arts Transfert de polaroid Tulle

La Cour des Arts Transfert de polaroid

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Décoller la fine pellicule d’une image photo pour la déposer sur un nouveau support (papier, tissu, bois,…), créant ainsi une oeuvre unique.

Avec Soraya Hocine

A partir de 14 ans

30€ adhérent/48€ non adhérent .

