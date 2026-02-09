La Cour des Arts Transfert de polaroid Tulle

La Cour des Arts Transfert de polaroid Tulle samedi 23 mai 2026.

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

2026-05-23

Décoller la fine pellicule d’une image photo pour la déposer sur un nouveau support (papier, tissu, bois,…), créant ainsi une oeuvre unique.
Avec Soraya Hocine
A partir de 14 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent   .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

L’événement La Cour des Arts Transfert de polaroid Tulle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze