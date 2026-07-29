La Course du Patrimoine Havrais 2026 Théâtre Le Normandy Le Havre

dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

La Course du Patrimoine Havrais 2026

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Course du Patrimoine Havrais 2026 2eme édition ! Une aventure sportive au cœur de l’histoire du Havre

Deux formats chrono 10h 6 km ou 10 km

Un format marche 10h15 6km

Trois courses pour enfants 8h45 2020/2021 2018/2019 2016/2017

Pour la toute première fois, Le Havre accueille une course unique en son genre

Une épreuve sportive pensée pour valoriser les sites de notre patrimoine !

Un tracé chargé d’histoire

Cette course vous fera traverser des lieux exceptionnels, comme

– les jardins de l’Abbaye de Graville

– le vélodrome de Soquence

– le tunnel Sainte-Marie

– les 300 marches

– les escaliers de la rue de l’Épargne

– le théâtre Normandy, point de départ et d’arrivée

Course ouverte à tous les niveaux

Parcours sécurisé & balisé

Animation et ambiance conviviale

Cette deuxième édition promet un parcours renouvelé et atypique, pensé pour faire le lien entre effort sportif et mémoire collective.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@asph-asso.fr

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English : La Course du Patrimoine Havrais 2026

L’événement La Course du Patrimoine Havrais 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie