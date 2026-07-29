La Course du Patrimoine Havrais 2026 Théâtre Le Normandy Le Havre
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
La Course du Patrimoine Havrais 2026
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Course du Patrimoine Havrais 2026 2eme édition ! Une aventure sportive au cœur de l’histoire du Havre
Deux formats chrono 10h 6 km ou 10 km
Un format marche 10h15 6km
Trois courses pour enfants 8h45 2020/2021 2018/2019 2016/2017
Pour la toute première fois, Le Havre accueille une course unique en son genre
Une épreuve sportive pensée pour valoriser les sites de notre patrimoine !
Un tracé chargé d’histoire
Cette course vous fera traverser des lieux exceptionnels, comme
– les jardins de l’Abbaye de Graville
– le vélodrome de Soquence
– le tunnel Sainte-Marie
– les 300 marches
– les escaliers de la rue de l’Épargne
– le théâtre Normandy, point de départ et d’arrivée
Course ouverte à tous les niveaux
Parcours sécurisé & balisé
Animation et ambiance conviviale
Cette deuxième édition promet un parcours renouvelé et atypique, pensé pour faire le lien entre effort sportif et mémoire collective.
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@asph-asso.fr
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English : La Course du Patrimoine Havrais 2026
L’événement La Course du Patrimoine Havrais 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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