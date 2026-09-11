La couture pour tous !, Médiathèque de Thouars, Talence

Informations pratiques

La couture pour tous ! Vendredi 27 novembre, 17h00 Médiathèque de Thouars Gironde

Sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T18:30:00+01:00

C’est l’occasion d’apprendre à coudre ou de se perfectionner avec l’aide de Véronique qui vous donnera plein d’astuces. Les objets et animaux à confectionner sont choisis à partir d’albums jeunesse.

En partenariat avec le Café du Dôme.

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Les machines à coudre s’invitent à la médiathèque le temps d’un atelier enfant/parent !