La Criée de l’Encan 2026 Quai Louis Prunier La Rochelle

La Criée de l’Encan 2026

Quai Louis Prunier Espace Encan de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Après le succès de sa première édition en 2023, La Criée de l’Encan retrouve, le 15 mars 2026, son ambiance d’antan. Le temps d’une journée, la Grande Halle se transforme à nouveau en marché animé, où se mêlent rires, échanges et senteurs marines.

English :

Following the success of its first edition in 2023, La Criée de l?Encan will return to its former glory on March 15, 2026. For one day, the Grande Halle will once again be transformed into a lively market, mingling laughter, exchanges and the scent of the sea.

