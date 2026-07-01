La Criée municipale, un écrin art déco…et une pause gourmande !, La Criée municipale, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · La Criée municipale · Saint-Quentin
Informations pratiques
La Criée municipale, un écrin art déco…et une pause gourmande ! Samedi 19 septembre, 14h30 La Criée municipale Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Au fil de cette visite guidée, découvrez l’histoire et l’architecture remarquable de ce bâtiment emblématique : ses lignes épurées, ses décors ciselés et son élégance intemporelle vous transporteront dans le Saint-Quentin des années folles.
La visite se prolonge en douceur proposée par le restaurant La Criée, autour d’un café et d’une dégustation sucrée, laissez-vous porter par l’atmosphère unique des lieux.
La Criée municipale 10 Place Gaspard de Coligny, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Au fil de cette visite guidée, découvrez l’histoire et l’architecture remarquable de ce bâtiment emblématique : ses lignes épurées, ses décors ciselés et son élégance intemporelle vous transporteront…
©Ville de Saint -Quentin
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