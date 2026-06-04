La critique de l’hétéronormativité cisgenre peut-elle être un bon moyen de pécho de la féministe ? Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 20:00 – 21:20

Gratuit : non De 7 € à 15 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

Alain Guyard – Philosophie ForaineAprès avoir décortiqué le wokisme en 2025, et en guise de prélude au Cirque Queer, Alain Guyard revient à Capellia pour parler des normes et des représentations autour de l’hétérosexualité. Ancien prof de philo devenu « philosophe forain » à la gouaille de vendeur de foire, il mêle références savantes, humour limite et questions dérangeantes pour dédramatiser un sujet et pousser son public à revoir ses certitudes. Le dandy punk aux doigts tatoués a l’art d’éclairer les concepts sans verser dans le jargon…, mais sans oublier de se verser une rasade au passage ! Cette philosophie de bistrot se poursuivra bien entendu au bar, un verre à la main.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 0240729758 https://www.capellia.fr



Afficher la carte du lieu Capellia et trouvez le meilleur itinéraire

