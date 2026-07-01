La critique de l’hétéronormativité cisgenre peut-elle être un bon moyen de pécho de la féministe ?, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

La critique de l’hétéronormativité cisgenre peut-elle être un bon moyen de pécho de la féministe ? Mardi 3 novembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:20:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:20:00+01:00

Alain Guyard – Philosophie Foraine

Après avoir décortiqué le wokisme en 2025, et en guise de prélude au Cirque Queer, Alain Guyard revient à Capellia pour parler des normes et des représentations autour de l’hétérosexualité. Ancien prof de philo devenu « philosophe forain » à la gouaille de vendeur de foire, il mêle références savantes, humour limite et questions dérangeantes pour dédramatiser un sujet et pousser son public à revoir ses certitudes. Le dandy punk aux doigts tatoués a l’art d’éclairer les concepts sans verser dans le jargon…, mais sans oublier de se verser une rasade au passage ! Cette philosophie de bistrot se poursuivra bien entendu au bar, un verre à la main.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

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