La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay dimanche 4 octobre 2026.

Parthenay

La croche choeur chante ABBA

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Concert autour des musiques de Mamma Mia du groupe Abba. Les choristes seront accompagnés de musiciens sous la direction d’Emmanuel Boulanger et avec la participation de Danse & Co.

Réservations sur Hello Asso, par mail et sur place. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine choralelacrocheparthenay@gmail.com

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English : La croche choeur chante ABBA

L’événement La croche choeur chante ABBA Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine