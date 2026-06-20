La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay
La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay dimanche 4 octobre 2026.
Parthenay
La croche choeur chante ABBA
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Concert autour des musiques de Mamma Mia du groupe Abba. Les choristes seront accompagnés de musiciens sous la direction d’Emmanuel Boulanger et avec la participation de Danse & Co.
Réservations sur Hello Asso, par mail et sur place. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine choralelacrocheparthenay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La croche choeur chante ABBA
L’événement La croche choeur chante ABBA Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Ma famille et moi soirée de clôture Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 30 juin 2026
- Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay 1 juillet 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 1 juillet 2026
- Partageons nos jeux préférés ! Maison de l’enfance Parthenay 1 juillet 2026
- Atelier autour de la laine Médiathèque Parthenay Parthenay 3 juillet 2026