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La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay

La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay

La croche choeur chante ABBA Palais des Congrès Parthenay dimanche 4 octobre 2026.

Lieu
Palais des Congrès
Adresse
22 Boulevard de la Meilleraye
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
Gratuit

Parthenay

La croche choeur chante ABBA

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Concert autour des musiques de Mamma Mia du groupe Abba. Les choristes seront accompagnés de musiciens sous la direction d’Emmanuel Boulanger et avec la participation de Danse & Co.

Réservations sur Hello Asso, par mail et sur place.   .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   choralelacrocheparthenay@gmail.com

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English : La croche choeur chante ABBA

L’événement La croche choeur chante ABBA Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine

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