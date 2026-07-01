LA CROIX HUGUENOTE Florac Trois Rivières
jeudi 23 juillet 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
LA CROIX HUGUENOTE
Au temple Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La croix huguenote est le bijou protestant, et d’abord cévenol, par excellence. Mais que sait-on d’elle ? D’où tire-t-elle son nom ? Quand est-elle apparue, et quelle est son histoire jusqu’à nos jours ? Que signifient la colombe ou la larme qui la caractérisent ? Cette conférence illustrée s’efforcera de répondre à ces questions.
La croix huguenote est le bijou protestant, et d’abord cévenol, par excellence. Mais que sait-on d’elle ? D’où tire-t-elle son nom ? Quand est-elle apparue, et quelle est son histoire jusqu’à nos jours ? Que signifient la colombe ou la larme qui la caractérisent ? Cette conférence illustrée s’efforcera de répondre à ces questions. .
Au temple Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 50 04 16 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Huguenot cross is the quintessential Protestant—and, above all, Cevenol—jewelry. But what do we know about it? Where does its name come from? When did it first appear, and what is its history up to the present day? What do the dove and the “tear”—its defining features—signify? This illustrated lecture will attempt to answer these questions.
L’événement LA CROIX HUGUENOTE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Florac Trois Rivières 15 juillet 2026
- CONCERT TITOTEM Florac Trois Rivières 16 juillet 2026
- CONCERT MUSIQUE BAROQUE ORIENTALE ET IMPROVISÉE Eglise Saint martin Florac Trois Rivières 16 juillet 2026
- CONCERT ZEPHIR Florac Trois Rivières 17 juillet 2026
- CONCERT GASPARD LEVENTRE Florac Trois Rivières 20 juillet 2026