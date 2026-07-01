Informations pratiques

Florac Trois Rivières

LA CROIX HUGUENOTE

Au temple Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La croix huguenote est le bijou protestant, et d’abord cévenol, par excellence. Mais que sait-on d’elle ? D’où tire-t-elle son nom ? Quand est-elle apparue, et quelle est son histoire jusqu’à nos jours ? Que signifient la colombe ou la larme qui la caractérisent ? Cette conférence illustrée s’efforcera de répondre à ces questions.

La croix huguenote est le bijou protestant, et d’abord cévenol, par excellence. Mais que sait-on d’elle ? D’où tire-t-elle son nom ? Quand est-elle apparue, et quelle est son histoire jusqu’à nos jours ? Que signifient la colombe ou la larme qui la caractérisent ? Cette conférence illustrée s’efforcera de répondre à ces questions. .

Au temple Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 50 04 16 69

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English :

The Huguenot cross is the quintessential Protestant—and, above all, Cevenol—jewelry. But what do we know about it? Where does its name come from? When did it first appear, and what is its history up to the present day? What do the dove and the “tear”—its defining features—signify? This illustrated lecture will attempt to answer these questions.

L’événement LA CROIX HUGUENOTE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes