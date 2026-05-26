La culture au jardin au Jardin Massey Tarbes
La culture au jardin au Jardin Massey Tarbes samedi 27 juin 2026.
Tarbes
La culture au jardin
au Jardin Massey TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-27
La culture au jardin , c’est cinq semaines d’animations et de spectacles gratuits au jardin Massey pour
– Sortir l’art des espaces fermés le temps de l’été pour provoquer la rencontre avec de nouveaux publics
– Offrir des animations culturelles qualitatives tant aux touristes qu’aux habitants
– Permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de bénéficier d’une offre culturelle de proximité gratuite
AU PROGRAMME
> Théâtre de rue les samedis à 16h au Théâtre de verdure
> Musiques et Danses les dimanches à partir de 15h au kiosque
PROGRAMME COMPLET Voir site internet (bloc Coordonnées)
INFOS PRATIQUES
– En cas de mauvais temps, les représentations sont annulées.
– Pensez à apporter vos plaids et vos sièges pliants !
.
au Jardin Massey TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 94
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English :
Culture in the garden is five weeks of free events and shows at the Massey Gardens:
– Bring art out of closed spaces for the summer, to encourage encounters with new audiences
– Offer quality cultural events for tourists and locals alike
– Enable those who don?t go on vacation to benefit from free local cultural offerings
ON THE PROGRAM
> Street theater on Saturdays at 4pm in the Théâtre de verdure
> Music and dance on Sundays from 3pm at the bandstand
FULL PROGRAMME: See website (Contact block)
PRACTICAL INFO
– Performances will be cancelled in the event of bad weather.
– Remember to bring your plaids and folding seats!
L’événement La culture au jardin Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65
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