Tarbes

La culture au jardin

au Jardin Massey TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-27

La culture au jardin , c’est cinq semaines d’animations et de spectacles gratuits au jardin Massey pour

– Sortir l’art des espaces fermés le temps de l’été pour provoquer la rencontre avec de nouveaux publics

– Offrir des animations culturelles qualitatives tant aux touristes qu’aux habitants

– Permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de bénéficier d’une offre culturelle de proximité gratuite

AU PROGRAMME

> Théâtre de rue les samedis à 16h au Théâtre de verdure

> Musiques et Danses les dimanches à partir de 15h au kiosque

PROGRAMME COMPLET Voir site internet (bloc Coordonnées)

INFOS PRATIQUES

– En cas de mauvais temps, les représentations sont annulées.

– Pensez à apporter vos plaids et vos sièges pliants !

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au Jardin Massey TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 94

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English :

Culture in the garden is five weeks of free events and shows at the Massey Gardens:

– Bring art out of closed spaces for the summer, to encourage encounters with new audiences

– Offer quality cultural events for tourists and locals alike

– Enable those who don?t go on vacation to benefit from free local cultural offerings

ON THE PROGRAM

> Street theater on Saturdays at 4pm in the Théâtre de verdure

> Music and dance on Sundays from 3pm at the bandstand

FULL PROGRAMME: See website (Contact block)

PRACTICAL INFO

– Performances will be cancelled in the event of bad weather.

– Remember to bring your plaids and folding seats!

L’événement La culture au jardin Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65