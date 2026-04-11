La Culture dans tous ses Quartiers Théâtre Impromptu La gare Saint-Malo

Saint-Malo

La Culture dans tous ses Quartiers Théâtre Impromptu

La gare 12 Rue des Bleuets Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:15:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Impromptu Troupe d’improvisation (Dinan)

Composée de 9 comédiens issus de troupes d’improvisation locales (Dinan, Rennes, Dinard, Pleurtuit, Saint Malo).

Le spectacle Révélation raconte des histoires de vie, de chemins qui se croisent, de personnages variés et originaux.

Un spectateur choisit un des acteurs qui sera le révélateur et reste en scène. Les autres sortent.

Le révélateur explique que, durant la scène qui va se jouer, il devra révéler au bout de 25 minutes un secret qui va changer radicalement sa vie et celles de toutes les personnes présentes. Les spectateurs proposent un secret. Une fois cela fait, les comédiens sortis reviennent et se voient attribuer un rôle par le révélateur (parent, amis, …). Action !

20 h 15 Maison de quartier de de la Guymauvière 12 rue des Bleuets

Gratuit Ouvert à tous ! Entrée libre, sans réservation Places limitées

Organisation Mairie de Saint-Malo, Direction de la Culture .

La gare 12 Rue des Bleuets Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 39 27

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English :

L’événement La Culture dans tous ses Quartiers Théâtre Impromptu Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel