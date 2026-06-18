Le Havre

La Cyclade

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour sa première édition, le dimanche 20 septembre, La Cyclade vous invite à découvrir les territoires de Le Havre Seine Métropole, Caux Seine Agglo et Campagne de Caux à vélo.

Pensés pour tous les niveaux, les itinéraires proposés traverseront une diversité de paysages et seront ponctués de haltes surprises et de pauses gourmandes… La journée se prolongera au Parc de Rouelles dans une ambiance conviviale, entre musique et saveurs locales.

Une belle façon de (re)découvrir l’estuaire… à deux roues !

Deux parcours vous sont proposés

Le parcours plaisir Environ 40 km

À mi-chemin entre découverte et défi, ce parcours d’environ 40 km s’adresse aux cyclistes souhaitant allier effort modéré et plaisir de la balade. Accessible à tous (avec un minimum d’entraînement et un équipement adapté !), il offre une belle immersion au cœur des paysages de l’estuaire, ponctuée de pauses conviviales et de moments de découverte.

Un itinéraire idéal pour se challenger en douceur, tout en profitant pleinement du parcours.

Le parcours challenge Environ 80 km

Plus long et plus soutenu, le parcours sportif d’environ 80 km s’adresse aux cyclistes en quête de défi. À travers les paysages de l’estuaire, il propose une belle matinée de vélo rythmée par des étapes de découverte et des pauses gourmandes.

Un itinéraire pensé pour celles et ceux qui aiment pédaler… et explorer !

Réservation obligatoire. .

Parc de Rouelles Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cyclade

L’événement La Cyclade Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie