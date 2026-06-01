La DAG 2026 – Ultime Édition – Courses et marche solidaires, Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau, Nantes

La DAG 2026 – Ultime Édition – Courses et marche solidaires Dimanche 27 septembre, 09h30 Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau Loire-Atlantique

18 € / 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T14:00:00+02:00

La DAG revient pour une 5e et dernière édition le dimanche 27 septembre 2026 à Nantes.

Créée en hommage à Philippe Daguillon, kinésithérapeute du FC Nantes, durant 33 ans, cette course solidaire est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable, mêlant sport, engagement et émotion. Pour cette dernière, l’ambition est claire : faire de cette édition la plus belle fête possible.

Mais La DAG, c’est aussi un parcours unique et emblématique, pensé comme un véritable fil rouge entre sport et symbole.

Le départ des trois épreuves sera donné depuis le centre sportif du FC Nantes à la Jonelière, avant de traverser un parcours varié et immersif.

Les participants évolueront entre espaces urbains et naturels, avec des passages marquants : La Chapelle-sur-Erdre, le château de la Poterie, le domaine de la Desnerie, le Parc Expo, le parc floral de la Roseraie

Et surtout, une arrivée exceptionnelle à l’intérieur du stade de la Beaujoire, moment fort et chargé d’émotion, pour franchir la ligne dans un lieu mythique.

Trois formats accessibles à tous sont proposés :

– Marche solidaire – 6 KM

– Course – 10 KM

– Course – 15 KM

Que vous soyez coureur régulier ou marcheur du dimanche, chacun peut participer à son rythme dans une ambiance conviviale et solidaire.

L’intégralité des bénéfices est reversée pour soutenir des projets concrets portés par Institut de Cancérologie de l’Ouest, en faveur des patients et de la recherche.

Participer à La DAG, c’est courir ou marcher pour une cause, vivre un parcours unique, partager un moment fort… et faire partie d’une aventure humaine exceptionnelle, pour la dernière fois.

Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau 330 Route de Saint Joseph, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ladag.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.timepulse.fr/ »}]

Courses et marche solidaires ouvertes à tous pour soutenir la lutte contre le cancer. course solidaire Nantes

La DAG