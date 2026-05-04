La DAG 2026 – Ultime Édition – Courses et marche solidaires Stade de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 09:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 € Marche solidaire 6 KM : 18 €Course 10 KM : 22 €Course 15 KM : 22 € Les inscriptions ouvriront au grand public le 1er juin 2026 à 12h, exclusivement en ligne via timepulse.frNombre de places limité. Chaque participant devra compléter son inscription en ligne et fournir les éléments nécessaires à la validation du dossier (notamment le PPS ou certificat médical en fonction de la réglementation en vigueur).Les inscriptions seront validées uniquement après réception du dossier complet et du paiement.Options disponibles lors de l’inscription :T-shirt collector de la dernière éditionLivre “Dans la foulée de DAG”Une fois inscrit, chaque participant recevra une confirmation par email. Tout public

La DAG revient pour une 5e et dernière édition le dimanche 27 septembre 2026 à Nantes. Créée en hommage à Philippe Daguillon, kinésithérapeute du FC Nantes, durant 33 ans, cette course solidaire est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable, mêlant sport, engagement et émotion. Pour cette dernière, l’ambition est claire : faire de cette édition la plus belle fête possible.Mais La DAG, c’est aussi un parcours unique et emblématique, pensé comme un véritable fil rouge entre sport et symbole. Le départ des trois épreuves sera donné depuis le centre sportif du FC Nantes à la Jonelière, avant de traverser un parcours varié et immersif.Les participants évolueront entre espaces urbains et naturels, avec des passages marquants : La Chapelle-sur-Erdre, le château de la Poterie, le domaine de la Desnerie, le Parc Expo, le parc floral de la RoseraieEt surtout, une arrivée exceptionnelle à l’intérieur du stade de la Beaujoire, moment fort et chargé d’émotion, pour franchir la ligne dans un lieu mythique. Trois formats accessibles à tous sont proposés :- Marche solidaire – 6 KM- Course – 10 KM- Course – 15 KM Que vous soyez coureur régulier ou marcheur du dimanche, chacun peut participer à son rythme dans une ambiance conviviale et solidaire. L’intégralité des bénéfices est reversée pour soutenir des projets concrets portés par Institut de Cancérologie de l’Ouest, en faveur des patients et de la recherche.Participer à La DAG, c’est courir ou marcher pour une cause, vivre un parcours unique, partager un moment fort… et faire partie d’une aventure humaine exceptionnelle, pour la dernière fois.

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Stade de la Beaujoire et trouvez le meilleur itinéraire

