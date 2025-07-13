La danse, c’est la classe sur scène MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
La danse, c’est la classe sur scène MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges mardi 17 mars 2026.
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Restitution des ateliers danse en partenariat avec des collèges et lycées « la danse, c’est la classe sur scène » autour du spectacle Mesure(s) de la Cie Auguste-Bienvenue, diffusé à la MAD le 6 novembre 2025. .
