La danse fait sa Pub Veigné
La danse fait sa Pub Veigné samedi 13 juin 2026.
Veigné
La danse fait sa Pub
Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le centre de danse de Veigné vous présente son spectacle de fin d’année.
Pour fil conducteur les publicités à travers 23 Tableaux chorégraphiés par les professeurs de danse classique, modern jazz ou hip-hop.
2 représentations de 2 heures avec entracte.
Réservation sur Billetweb
Le centre de danse de Veigné vous présente son spectacle de fin d’année.
Pour fil conducteur les publicités à travers 23 Tableaux chorégraphiés par les professeurs de danse classique, modern jazz ou hip-hop.
2 représentations de 2 heures avec entracte.
Réservation sur Billetweb .
Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 14 90 51
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English :
The Veigné dance center presents its end-of-year show.
The theme is commercials , with 23 tableaux choreographed by our ballet, modern jazz and hip-hop teachers.
2 performances of 2 hours with intermission.
Reservations on Billetweb
L’événement La danse fait sa Pub Veigné a été mis à jour le 2026-06-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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