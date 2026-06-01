Veigné

La danse fait sa Pub

Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le centre de danse de Veigné vous présente son spectacle de fin d’année.

Pour fil conducteur les publicités à travers 23 Tableaux chorégraphiés par les professeurs de danse classique, modern jazz ou hip-hop.

2 représentations de 2 heures avec entracte.

Réservation sur Billetweb

Le centre de danse de Veigné vous présente son spectacle de fin d’année.

Pour fil conducteur les publicités à travers 23 Tableaux chorégraphiés par les professeurs de danse classique, modern jazz ou hip-hop.

2 représentations de 2 heures avec entracte.

Réservation sur Billetweb .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 14 90 51

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English :

The Veigné dance center presents its end-of-year show.

The theme is commercials , with 23 tableaux choreographed by our ballet, modern jazz and hip-hop teachers.

2 performances of 2 hours with intermission.

Reservations on Billetweb

L’événement La danse fait sa Pub Veigné a été mis à jour le 2026-06-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme