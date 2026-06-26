La dégustation Théâtre Beaulieu Nantes
La dégustation Théâtre Beaulieu Nantes samedi 12 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 20:30 – 22:00
Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public
Comédie romantique Divorcé et un peu bourru, Jacques est caviste et aime le bon vin. Un beau matin, Hortense, seule elle aussi, très engagée dans l’associatif, pousse la porte de la boutique.Tout les oppose, lorsque Steve, un jeune homme en liberté conditionnelle, fait irruption dans la petite cave à vins et va, contre toute attente, les rapprocher. Ce sera soit un grand bonheur, soit le chaos total, mais chacun à leur manière, ils vont tous les trois déguster. Pièce d’Ivan CalbéracMise en scène : Aurélia DemayAvec Sophie Morin, Pascal Provost, Charlie Mercier, Aurélia Demay, Kamal Rawas
Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/
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