LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription, à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. De sa construction aux XVe et XVIe siècles jusqu’à sa récente transformation, l’histoire de ce joyau architectural classé Monument historique se révèle au fil de l’exploration.

Durée : 1h30

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463137540400053 »}]

Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. De sa construction aux XVe et XVIe siècles jusqu’à sa récente transformation, l’histoire…

© Jérome Abou/Ville de Saint-etienne