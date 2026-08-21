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LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine et des lettres
Adresse
5 place Boivin 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Groupe limité / sur inscription, à partir du 3 septembre

LA DEMEURE CHAMONCEL SE RACONTE 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription, à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. De sa construction aux XVe et XVIe siècles jusqu’à sa récente transformation, l’histoire de ce joyau architectural classé Monument historique se révèle au fil de l’exploration.
Durée : 1h30
Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463137540400053 »}]
Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. De sa construction aux XVe et XVIe siècles jusqu’à sa récente transformation, l’histoire…

© Jérome Abou/Ville de Saint-etienne

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