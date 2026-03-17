« La désinvolture est une bien belle chose », rencontre avec l’auteur Philippe Jaenada Bibliothèque André Malraux Paris

Paris, Quartier latin, années 1950. De tout jeunes gens- ils sortent à peine de l’adolescence – se lient d’amitié forte. La guerre est passée par là. Tous les jours ils se retrouvent « Chez Moineau », rue du Four et y restent de longues heures, pour rattraper le temps perdu, vivre enfin leur enfance. Parmi eux Jacqueline Harispe qu’ils appellent Kaki. Un matin de novembre 1953, elle se jette par la fenêtre de sa chambre au troisième étage et s’écrase sur le trottoir.

Un livre qui fait le pont avec le « Café de la jeunesse perdue » de Modiano que fréquente Kaki dans lequel on saisit l’essence même du situationnisme dont « La société du spectacle » de Guy Debord éclaire encore notre époque. Par cette photographie documentaire humaniste dont le livre est né, Ed Van der Elsken capture quelque chose de la souffrance de cette génération qui avait dix ans pendant la guerre, trop jeune pour avoir pu s’engager et trop âgée pour en avoir été protégée, les octogénaires d’aujourd’hui.

Philippe Jaenada infatigable enquêteur des causes perdues nous guidera dans ce Paris qui constitue l’envers du décor de l’existentialisme des années 50 une rencontre orchestrée par notre bibliothécaire Karine Josse

En écho, une deuxième partie du bi-cycle proposera vendredi 20 juin à 19h, un voyage en jazz autour, à la même époque, des textes et chansons de Boris Vian.

Un cycle en deux parties sur le Saint-Germain-des-près de l’après guerre, l’envers et l’endroit du décor.

Le samedi 20 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Rendez-vous au 4e étage de la bibliothèque

Réservation obligatoire au

01 45 44 53 85 ou bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/



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