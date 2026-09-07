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La dictée du trimestre, Médiathèque Castagnéra, Talence

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

La dictée du trimestre, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription; réservé aux adhérents

La dictée du trimestre Mardi 13 octobre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:15:00+02:00 – 2026-10-13T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:15:00+02:00 – 2026-10-13T19:15:00+02:00

Venez sans hésiter passer un moment convivial, sans stress, sans ramassage de copie ni stylo rouge et sans notes !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Réviser la grammaire, la conjugaison et l’orthographe ? Découvrir l’origine des mots et enrichir son vocabulaire ? Se confronter aux nombreux pièges de la langue française ?

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