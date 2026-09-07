La dictée du trimestre, Médiathèque Castagnéra, Talence
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
La dictée du trimestre Mardi 13 octobre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription; réservé aux adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:15:00+02:00 – 2026-10-13T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:15:00+02:00 – 2026-10-13T19:15:00+02:00
Venez sans hésiter passer un moment convivial, sans stress, sans ramassage de copie ni stylo rouge et sans notes !
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Réviser la grammaire, la conjugaison et l’orthographe ? Découvrir l’origine des mots et enrichir son vocabulaire ? Se confronter aux nombreux pièges de la langue française ?
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