La disparition de Josef Mengele Vierzon
La disparition de Josef Mengele Vierzon mercredi 9 décembre 2026.
Vierzon
La disparition de Josef Mengele
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 19:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
1949 Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis.
Durant 40 ans de cavale, celui qu’on a appelé l’ange de la mort a bénéficié de l’appui et du soutien de sa famille, d’amis, d’États… Autant de complices, de mains tendues que de témoins de ce long voyage et de sa lente agonie. Tous les témoins de cette fuite sont comme des miroirs de Mengele mais aussi du monde dans lequel cela a été possible. 15 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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L’événement La disparition de Josef Mengele Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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