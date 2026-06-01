La distillerie Verveine du Velay Pagès, Distillerie de la Verveine du Velay Pagès, Saint-Germain-Laprade

La distillerie Verveine du Velay Pagès 5 – 7 juin Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Située au Puy-en-Velay, cette distillerie historique a su faire rayonner son spiritueux à base de verveine bien au-delà des frontières régionales. La visite dévoile les étapes de fabrication et le travail minutieux des maîtres distillateurs qui préservent l’âme de cette liqueur iconique.

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès 202 avenue René Descartes 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://vedrenne.fr/verveine/ »}]

cette distillerie historique a su faire rayonner son spiritueux à base de verveine bien au-delà des frontières régionales. verveine distillerie

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