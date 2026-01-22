La Doloise Dole

La Doloise

Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

La Doloise est une marche solidaire pour la lutte contre le cancer du sein. Au vu du succès de l’édition précédente, l’édition 2026 s’inscrira dans la continuité avec une distance unique comprise d’environ 6km. Cela permettra de rassembler les 2500 personnes en une même vague et de créer un réel effet de cohésion.

Chaque inscription, portée à 10€, permettra de reverser 3€ pour la lutte contre le cancer et intègrera un lot marcheur Octobre Rose.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour soutenir cette cause ! .

Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lescoursespasteur.fr

