La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize
mercredi 23 septembre 2026 · Micro-Folie · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose
Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30
Rendez-vous créatif gratuit organisé par la Micro-Folie. .
Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14
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English : La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose
L’événement La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine
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