Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-30

Rendez-vous créatif gratuit organisé par la Micro-Folie. .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose

L’événement La Fabrik’ Tout en volume, préparation d’une sculpture pour octobre Rose Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine