Saint-Senoux

La Fabrikafoto au Baranoux

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-02 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-13

Découvrez la Fabrikafoto au Baranoux avec Yoram Allon-Davias un photomaton de rue artisanal qui réalise en quelques minutes de véritables portraits argentiques noir et blanc.

La Fabrikafoto est opérée par un photographe, personnage forain des années 30. Vivez une expérience insolite et authentique, où le développement des épreuves est réalisé sur place vous offrant la possibilité de suivre le processus de révélations des portraits.

La participation est libre ! .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement La Fabrikafoto au Baranoux Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté