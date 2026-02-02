La fabrique à T-shirt Dinosaure 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

La fabrique à T-shirt Dinosaure

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en personnalisant un vêtement ?

Guidé·e par nos médiateurs et médiatrices, vous apprendrez à manipuler des outils comme la découpe vinyle et la presse à chaud pour réaliser un visuel sur un t-shirt que vous aurez apporté.

Et si on remontait le temps ? Passez deux heures quelques dizaines de millions d’années en arrière ! Véritables stars de la pop culture, les dinosaures fascinent et continuent de susciter notre curiosité. Mais quelles sont les dernières découvertes sur les dinosaures ? Avaient-ils des plumes ? Pouvaient-ils voler ? Où vivaient-ils ?

Venez explorer la thématique des dinosaures et leurs représentations dans nos imaginaires collectifs. Cet atelier pratique vous permettra d’aborder cette thématique scientifique de manière ludique et décalée, tout en prenant en main les outils créatifs du FabLab. A partir d’une sélection de modèle, vous pourrez personnaliser votre T-shirt. L’occasion d’allier créativité, apprentissage et fabrication ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : La fabrique à T-shirt Dinosaure

Have you always wanted to come to a FabLab to create something with your own hands, but never knew where to start? How about getting started by simply personalizing a garment?

