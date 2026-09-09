La fabrique urbaine, les différents types d’habitats, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

La fabrique urbaine, les différents types d’habitats 3 novembre et 5 décembre Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T15:30:00+01:00

La fabrique urbaine, les différents types d’habitats

Au départ de l’espace d’exposition Bordeaux Patrimoine Mondial puis lors d’un parcours dans la ville, observons les différents types d’architecture des maisons, leurs fonctions, les matériaux utilisés mais aussi les ouvertures et les toitures afin d’apprendre à dater les constructions.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/417

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/417 »}]

Balade urbaine visite patrimoine

Fabrique urbaine © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux