La fabrique urbaine, les différents types d’habitats, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
mardi 3 novembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
La fabrique urbaine, les différents types d’habitats 3 novembre et 5 décembre Musée d’Aquitaine Gironde
5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T15:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T15:30:00+01:00
La fabrique urbaine, les différents types d’habitats
Au départ de l’espace d’exposition Bordeaux Patrimoine Mondial puis lors d’un parcours dans la ville, observons les différents types d’architecture des maisons, leurs fonctions, les matériaux utilisés mais aussi les ouvertures et les toitures afin d’apprendre à dater les constructions.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/417
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/417 »}]
Balade urbaine visite patrimoine
Fabrique urbaine © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux
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