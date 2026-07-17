La face cachée de la terre, Parc du Grand Blottereau, Nantes
samedi 5 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
La face cachée de la terre 5 et 6 septembre Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T17:00:00+02:00
Durant deux jours, venez à la rencontre des artistes du Collectif Serre pour créer et découvrir la diversité des racines qui habitent la terre et qui vivent en nous :
- Racines sensibles. Thomas et Simon vous proposent de déposer vos voix dans un drôle d’instrument racinaire qui chante quand on le touche. Une expérience musicale participative et ludique pour enfin faire la différence entre racine, bulbe et rhizome.
- Les mains dans la terre. Pernette et Anaïs vous initient au modelage de la terre. En mêlant poterie et dessin botanique, à vous de créer une pièce unique en terre pour révéler ce qui se cache sous le sol.
- Impressions racinaires. Entre sérigraphie et pochoir, Fañch vous invite à créer avec lui des affiches en hommage à la terre qui nous porte et ses habitants.
L’ensemble forme un parcours sensible et participatif autour de ce qui se joue sous nos pieds : entre science, imaginaire et expériences personnelles.
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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
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