La face cachée de la terre Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

Durant deux jours, venez à la rencontre des artistes du Collectif Serre pour créer et découvrir la diversité des racines qui habitent la terre et qui vivent en nous : Racines sensibles. Thomas et Simon vous proposent de déposer vos voix dans un drôle d’instrument racinaire qui chante quand on le touche. Une expérience musicale participative et ludique pour enfin faire la différence entre racine, bulbe et rhizome.Les mains dans la terre. Pernette et Anaïs vous initient au modelage de la terre. En mêlant poterie et dessin botanique, à vous de créer une pièce unique en terre pour révéler ce qui se cache sous le sol.Impressions racinaires. Entre sérigraphie et pochoir, Fañch vous invite à créer avec lui des affiches en hommage à la terre qui nous porte et ses habitants. L’ensemble forme un parcours sensible et participatif autour de ce qui se joue sous nos pieds : entre science, imaginaire et expériences personnelles. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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