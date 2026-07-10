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La face cachée de la terre Parc du Grand Blottereau Nantes

samedi 5 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

La face cachée de la terre Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

Durant deux jours, venez à la rencontre des artistes du Collectif Serre pour créer et découvrir la diversité des racines qui habitent la terre et qui vivent en nous : Racines sensibles. Thomas et Simon vous proposent de déposer vos voix dans un drôle d’instrument racinaire qui chante quand on le touche. Une expérience musicale participative et ludique pour enfin faire la différence entre racine, bulbe et rhizome.Les mains dans la terre. Pernette et Anaïs vous initient au modelage de la terre. En mêlant poterie et dessin botanique, à vous de créer une pièce unique en terre pour révéler ce qui se cache sous le sol.Impressions racinaires. Entre sérigraphie et pochoir, Fañch vous invite à créer avec lui des affiches en hommage à la terre qui nous porte et ses habitants. L’ensemble forme un parcours sensible et participatif autour de ce qui se joue sous nos pieds : entre science, imaginaire et expériences personnelles. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau


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