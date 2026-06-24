La face cachée du musée Châteaudun
La face cachée du musée Châteaudun dimanche 12 juillet 2026.
Châteaudun
La face cachée du musée
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12 15:30:00
Date(s) :
2026-07-12
En 1 heure, venez découvrir la face cachée du musée. Que font les agents du musée loin du regard des visiteurs ? L’occasion de mieux connaître les missions de l’ombre du musée.
A partir de 8 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
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English :
In just one hour, come discover the museum’s hidden side. What do museum staff do when visitors aren’t looking? This is your chance to learn more about the museum’s behind-the-scenes operations.
L’événement La face cachée du musée Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GRAND CHATEAUDUN
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