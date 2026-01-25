La Faltazi – Le trône de Faltazi Le Bacchus Rennes 29 et 30 mai Tarifs : 18€ et 12€

Bienvenue en Faltazi : fabuleux royaume de l’imaginaire !

Ici, rois et reines se succèdent sur le trône depuis toujours. Et bien souvent, ce qu’il en reste c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ?

Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet·te illustre inconnu·e !

~ À chaque représentation, les comédiens improvisent avec humour et brio un monde imaginaire, des personnages hauts en couleurs et une histoire inédite, le tout inspiré par les suggestions du public ! ~

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8156-la-faltazi-le-trone-de-faltazi-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



