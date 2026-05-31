La Faltazi – Le trône de Faltazi, Le Bacchus, Rennes
La Faltazi – Le trône de Faltazi, Le Bacchus, Rennes mardi 3 novembre 2026.
La Faltazi – Le trône de Faltazi Mardi 3 novembre, 21h00 Le Bacchus Ille-et-Vilaine
Tarifs : 18€ et 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T21:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:15:00+01:00
Fin : 2026-11-03T21:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:15:00+01:00
Ici, rois et reines se succèdent sur le trône depuis toujours. Et bien souvent, ce qu’il en reste c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ?
Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet·te illustre inconnu·e !
~ À chaque représentation, les comédiens improvisent avec humour et brio un monde imaginaire, des personnages hauts en couleurs et une histoire inédite, le tout inspiré par les suggestions du public ! ~
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8186-la-faltazi-le-trone-de-faltazi-novembre-2026.html »}]
Bienvenue en Faltazi : fabuleux royaume de l’imaginaire ! Théâtre d’improvisation impro
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