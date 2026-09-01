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AGENDA · Rothau

La Fanfare Brass Meteor Rothau

samedi 12 septembre 2026 · Rothau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
25a rue de Schirmeck
Ville
67570 Rothau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Rothau

La Fanfare Brass Meteor

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’harmonie-fanfare de Rothau vous invite au Royal pour partager une soirée musicale avec en ouverture le groupe éphémère Bloosmusik puis ESMBrass. Restauration sur place spätzifflette, bâton de Rothau et crêpes.   .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 

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English :

L’événement La Fanfare Brass Meteor Rothau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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