La Fanfare Brass Meteor Rothau
samedi 12 septembre 2026 · Rothau
Informations pratiques
Rothau
La Fanfare Brass Meteor
25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’harmonie-fanfare de Rothau vous invite au Royal pour partager une soirée musicale avec en ouverture le groupe éphémère Bloosmusik puis ESMBrass. Restauration sur place spätzifflette, bâton de Rothau et crêpes. .
25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49
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English :
L’événement La Fanfare Brass Meteor Rothau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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