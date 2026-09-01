Informations pratiques

Rothau

Spider-Man: Brand New Day

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c’est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s’opposer à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié… .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spider-Man: Brand New Day Rothau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche