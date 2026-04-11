Le Temple de Rothau, entre architecture et spiritualité, Temple protestant, Rothau

Informations pratiques

Le Temple de Rothau, entre architecture et spiritualité Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Temple protestant Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Le Temple protestant de Rothau ouvre ses portes pour une plongée dans son histoire et son architecture.

Cette présentation vous invite à découvrir les secrets du culte protestant à Rothau et l’architecture remarquable du temple, œuvre de Louis Michel Boltz. Un moment de transmission et de réflexion, au croisement du patrimoine religieux et de l’art architectural.

Temple protestant 28 Grand Rue 67570 Rothau Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est Implanté sur la rive droite de la Bruche, Rothau fut la capitale de la seigneurie du Ban de la Roche. Le comte palatin Georges-Jean Ier de Veldenz acquiert le Ban en 1584, comprenant six communes au total et y introduit la Réforme en 1589. La paroisse de Rothau, puis celle de Waldersbach relevèrent dès lors de l’Église luthérienne. À partir de 1724, les directives administratives issues du rattachement de l’Alsace au royaume de France imposèrent aux communautés catholiques et protestantes de Rothau le partage de la même église. Ce régime du « simultaneum » a été d’usage en Alsace dans toutes les communes où les deux confessions coexistaient. Une église luthérienne fut cependant édifiée en 1863 d’après les plans d’un architecte colmarien, Louis Michel Boltz. Celui-ci fait face aux contraintes topographiques des lieux (une parcelle rocheuse peu profonde à flanc de coteau) en dessinant un édifice à plan centré comportant un imposant soubassement qui donne à cette façade de style néo-renaissance piémontais, un aspect monumental. Mais, l’originalité de cet édifice, unique en son genre, réside surtout dans sa forme intérieure en hémicycle surmonté d’une tribune qui permet d’optimiser l’espace peu profond. C’est cette même contrainte qui a conduit l’architecte à concevoir un étonnant dispositif qui juxtapose verticalement l’autel, la chaire et l’orgue Stiehr-Mockers de 1867. Dans la sacristie se trouve un autel en grès des Vosges daté de 1762.

Le Temple protestant de Rothau ouvre ses portes pour une plongée dans son histoire et son architecture.

© Commune de Rothau