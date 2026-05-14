La Fanfarthenaise Auditorium de l’école de musique Parthenay

Parthenay

La Fanfarthenaise

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:45:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir une scéance de la Fanfare adultes la Fanfarthenaise.

Depuis 2022, cette formation de l’école de musique de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine aborde un répertoire varié avec batterie, soubassophone, trombone, trompette, saxophone baryton, saxophone alto, flûte, clarinette… et percussions. Celui-ci va de la musique latine en passant par l’Europe de l’est et la variété internationale. Arrêtez-vous et prêtez l’oreille, ils vous ouvrent leur porte !

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English :

L’événement La Fanfarthenaise Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine