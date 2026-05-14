La Fanfarthenaise Auditorium de l’école de musique Parthenay
La Fanfarthenaise Auditorium de l’école de musique Parthenay mercredi 20 mai 2026.
Parthenay
La Fanfarthenaise
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:45:00
fin : 2026-05-20 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir une scéance de la Fanfare adultes la Fanfarthenaise.
Depuis 2022, cette formation de l’école de musique de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine aborde un répertoire varié avec batterie, soubassophone, trombone, trompette, saxophone baryton, saxophone alto, flûte, clarinette… et percussions. Celui-ci va de la musique latine en passant par l’Europe de l’est et la variété internationale. Arrêtez-vous et prêtez l’oreille, ils vous ouvrent leur porte !
Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
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English :
L’événement La Fanfarthenaise Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
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