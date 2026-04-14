La FARAMINE « ENCRES EN MEUNG » !, Jardin de la Faramine, Meung-sur-Loire
La FARAMINE « ENCRES EN MEUNG » !, Jardin de la Faramine, Meung-sur-Loire vendredi 5 juin 2026.
La FARAMINE « ENCRES EN MEUNG » ! 5 – 7 juin Jardin de la Faramine Loiret
Atelier limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Visite du jardin gratuite dès 10h le matin.
Atelier découverte :
P/Scolaires : le 5 Juin. Inscriptions : 0760357772.Gratuit.
Encres naturelles du jardin et encre noire de Chine en présence de l’artiste peintre jardinière IsA Isabelle Avanzini sur son lieu de création.
Les 6 et 7 Juin : Atelier Adulte/Ado : inscriptions : 0760357772. 10 pers. maximum.
Fournitures (papiers, plumes, encres, crayons papier) compris dans le tarif.
6€/pers. pour 3 heures.
2 après-midis / Tarif : 18€.
Atelier convivial dans un cadre poétique et musical.
Jardin de la Faramine 3 place du Maupas 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 0760357772 http://Isabelleartstyle.com http://Facebook.com [{« type »: « email », « value »: « isabelleavanzini.old@wanadoo.fr »}] Maison de charme et d’artiste poète depuis 27ans.
Lieu de création artistique et culturelle. Installation au jardin d’IsA poésie musicale. Parking 60 places
Visite du jardin gratuite dès 10h le matin.
©isabelle Avanzini
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