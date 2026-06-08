La fée électricité Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois
La fée électricité Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois mardi 7 juillet 2026.
Arbois
La fée électricité
Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-23 2026-08-11
Atelier en famille: expériences électriques, mini-circuits et défis amusants.
De 4 à 7 ans, sur réservation. .
Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 contact@terredelouispasteur.fr
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English : La fée électricité
L’événement La fée électricité Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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