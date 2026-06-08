La fée électricité Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois mardi 7 juillet 2026.

Arbois

La fée électricité

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-23 2026-08-11

Atelier en famille: expériences électriques, mini-circuits et défis amusants.

De 4 à 7 ans, sur réservation. .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 contact@terredelouispasteur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fée électricité

L’événement La fée électricité Arbois a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA