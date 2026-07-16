La Femme du boulanger/ La Femna del Fornièr, Sala polivalenta (La Torre d’Òrb), La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

La Femme du boulanger/ La Femna del Fornièr Vendredi 18 décembre, 18h00 Sala polivalenta (La Torre d’Òrb) Hérault

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:00:00+01:00

Théâtre

La femme du boulanger d’un village de Provence est partie avec un berger dans un élan passionnel. Le boulanger effondré, ne fait plus de pain pour le village, au grand dam des habitants. Tout le village se mobilise pour retrouver la boulangère. Reviendra-t-elle ? Rallumera-t-elle un jour le four ?

« La femme du boulanger » est un film réalisé par l’occitan Marcel Pagnol (né à Aubagne), sorti en 1938, d’après l’adaptation d’un épisode du roman Jean le Bleu par un autre occitan de Manosque, Jean Giono.

Pendant près d’une année, l’association « Les amis du vieux Saint-Xist » ont adapté quelques scènes de « La femme du boulanger » en pièce de théâtre, adaptées en occitan par Michèu de Sant-Xist et mis en scène par Joanda.

Dans une mise en scène sobre mais efficace, les comédiens amateurs redonnent vie de façon originale aux scènes les plus marquantes de l’œuvre, dans une version occitane adaptée pour que chacun puisse suivre sans difficulté les meilleurs passages de « La Femna del Fornièr ».

Une action soutenue par le CFPPA du Conseil Départemental de l’Hérault, L’Occitana Prod, Les amis du Vieux Saint Xist

Participation Libre

Réservations : 07 86 99 39 90

Sala polivalenta (La Torre d’Òrb) 13 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 99 39 90 »}]

La femme du boulanger d’un village de Provence est partie avec un berger dans un élan passionnel. Le boulanger effondré, ne fait plus de pain pour le village. La boulangère reviendra-t-elle ?

L’Occitana Prod