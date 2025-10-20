La feria de Pâques Arles

La feria de Pâques Arles vendredi 3 avril 2026.

La feria de Pâques

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

La saison taurine arlésienne est rythmée par ses ferias la Feria de Pâques pour Pâques et la feria du riz en septembre.

Il y a bien sûr les corridas aux arènes mais pas seulement ! Bodegas et penas investissent la ville pour un week-end 100% festif !

La Feria de Pâques, ouvre la saison tauromachique française et attire 300 000 visiteurs pour 50 000 aficionados qui dans les arènes romaines assisteront aux corridas.



Durant quatre jours, la fête s’installe dans les arènes et dans la Ville qui offre toute une palette de couleurs, de saveurs, de rythmes avec les nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la Feria de Pâques.



La Feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

The bullfighting season in Arles is punctuated by its ferias: the Feria de Pâques at Easter and the feria du riz in September.

Of course, there are bullfights in the arena, but that’s not all! Bodegas and penas take over the town for a 100% festive weekend!

German :

Die Stierkampfsaison in Arlésia wird von ihren Ferias bestimmt: die Feria de Pâques zu Ostern und die Feria del Riz im September.

Natürlich gibt es die Stierkämpfe in den Arenen, aber nicht nur! Bodegas und Penas erobern die Stadt für ein 100%iges Festwochenende!

Italiano :

La stagione delle corride ad Arles è scandita dalle sue feste: la Feria de Pâques a Pasqua e la feria du riz a settembre.

Naturalmente ci sono le corride nelle arene, ma non solo! Bodegas e penas occupano la città per un fine settimana di festa al 100%!

Espanol :

La temporada taurina de Arles está marcada por sus ferias: la Feria de Pâques, en Semana Santa, y la feria du riz, en septiembre.

Por supuesto, están las corridas de toros en las plazas, ¡pero eso no es todo! Bodegas y penas toman la ciudad para un fin de semana 100% festivo.

L’événement La feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Arles