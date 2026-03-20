Les taureaux dans les rues Feria de Pâques Arles

Les taureaux dans les rues Feria de Pâques

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.

Au cœur d’Arles, une expérience inoubliable attend tous les passionnés de traditions et de folklore avec la Feria de Pâques. Découvrez une célébration unique où les taureaux sont les véritables stars. L’événement se distingue par ses Abrivado et Bandido durant lesquels les taureaux sont guidés à travers les rues par des cavaliers habiles, créant un spectacle impressionnant de maîtrise et de bravoure.



Pour les amateurs d’adrénaline, l’Encierro offre une montée d’excitation supplémentaire, où la course côte à côte avec ces imposants animaux montre un aspect plus audacieux des festivités. La tauromachie est également au programme, capturant l’essence de cet art culturel, profondément ancré dans le patrimoine local.



Cet événement regroupe ces traditions exceptionnelles qui définissent non seulement l’esprit d’Arles mais animent aussi le cœur de tous ceux qui y participent. Venez vivre un moment festif mêlant courage, culture et traditions ancestrales. Que vous soyez spectateur ou acteur, les taureaux dans les rues d’Arles promettent des souvenirs impérissables. Venez participer à ce festival coloré et vibrer au rythme de la Feria de Pâques !



Programme



Vendredi 3 avril 2026



* 20h Encierro, Allée des Tours Sarrasines avec la Manade Vallat



Samedi 4 avril 2026



* 10h Encierro, Rue Marius Jouveau, place Marius Jouveau avec la Manade de l’Étrier



* 11h Arènes portatives, Place de la Croisière. Course de vaches pour amateurs avec la Manade de l’Étrier



* 14h Arènes portatives, Place de la Croisière. “Le Souvenir Francis Espejo” Course camarguaise de l’École taurine d’Arles avec la Manade Thibaud



* 20h Bandido, Boulevard des Lices, entre la Maison des Associations et la Halte Routière avec la Manade Grimaud



Dimanche 5 avril 2026



* 10h Encierro, Rue Marius Jouveau, place Marius Jouveau avec la Manade Robert H



* 11h Arènes portatives, Place de la Croisière. Grande capea du Comité de la Feria avec la Manade Navarro



* 13h Abrivado, Boulevard des Lices, entre la Maison des Associations et la Halte Routière avec la Manade Labourayre



* 14h Arènes portatives, Place de la Croisière. Démonstration de voltige équestre par les enfants des Écuries du Rossolys



* 14h30 Arènes portatives, Place de la Croisière. “Le Souvenir Francis Espejo” Grande capea de l’École taurine d’Arles avec la Manade Vallat



* 20h Bandido, Boulevard des Lices, entre la Maison des Associations et la Halte Routière avec la Manade Aubanel



Lundi 6 avril 2026



* 10h Encierro, Place de la République avec la Manade des Alpilles. Suivi de la remise de la médaille du Comité de la Feria et de la médaille de la Ville à la banda Les Phacochères



* 11h Arènes portatives, Place de la Croisière. Course de vaches pour amateurs avec la Manade Agu



* 13h Abrivado, Boulevard des Lices, entre la Maison des Associations et la Halte Routière avec la Manade Lescot



* 14h Arènes portatives, Place de la Croisière. Course de vaches pour amateurs avec la Manade Chapelle



* 20h Bandido finale, boulevard des Lices, partie comprise entre la Maison des Associations et la Halte Routière avec la Manade l’Arlatenco. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

The feria also takes to the streets! Abrivados, bandidos, encierros or capeas: these are just some of the bullfighting events that will punctuate your weekend.

L’événement Les taureaux dans les rues Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles