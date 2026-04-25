Le désert des tartares | Festival du Dessin Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Le désert des tartares | Festival du Dessin

Dimanche 10 mai 2026 de 18h à 21h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10 21:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Séance présentée par les équipes du cinéma et du Festival du Dessin.

Projection proposée en lien avec la grande exposition collective du Festival du Dessin 2026, Viva l’Italia !, à retrouver au Museon Arlaten du 18 avril au 17 mai .

Synopsis

An 1900 aux confins d’un empire de l’Europe Centrale. Le jeune lieutenant Drogo vient de sortir de l’école militaire et se voit affecter à la forteresse de Bastiano, poste avancé de l’Empire aux bords d’une immense étendue aride le désert des Tartares.



De Valerio Zurlini

Avec Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Helmut Griem .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Screening presented by the teams from the cinema and the Drawing Festival.

This screening is offered in conjunction with the major group exhibition of the 2026 Drawing Festival, Viva l’Italia!, on display at the Museon Arlaten from April 18 to May 17.

L’événement Le désert des tartares | Festival du Dessin Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles