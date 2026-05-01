La Féria du Com Saint-Affrique
La Féria du Com Saint-Affrique vendredi 15 mai 2026.
Saint-Affrique
La Féria du Com
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Tous en Rouge ! venez nombreux à la féria du Com !
Avec DJ’s Cadeaux et La Pena del Fuego .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
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English :
Tous en Rouge! Come one, come all to the Com Feria!
L’événement La Féria du Com Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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