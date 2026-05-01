Saint-Affrique

La Féria du Com

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Tous en Rouge ! venez nombreux à la féria du Com !

Avec DJ’s Cadeaux et La Pena del Fuego .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

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English :

Tous en Rouge! Come one, come all to the Com Feria!

L’événement La Féria du Com Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)